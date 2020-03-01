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Горячо ожидаемый почитателями продукции Intel дебют настольных процессоров 10-го поколения приближается с каждым днём, провоцируя появление той или иной новой модели в базе данных очередного тестового пакета: на сей раз, благодаря «зоркому глазу» энтузиаста _rogame, в сети появилась новая порция данных касательно достижений флагманской модели в известном бенчмарке Fire Strike от 3DMark.

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Источник изображения: Twitter, _rogame

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Согласно имеющимся данным, топовый десктопный процессор Intel Core i9-10900K, наделённый 10 ядрами с поддержкой технологии гиперпоточности, в базовом режиме «трудился» на частоте 3,7 ГГц, а в максимальном смог достичь значения в 5,1 ГГц. Компанию флагману составила материнская плата ASRock Z490M Pro4, а также пара модулей оперативной памяти DDR4-3200. В дисциплине, оценивающей уровень производительности CPU, представленная связка продемонстрировала результат в 28940 баллов (Physics Score), практически вплотную приблизившись к достижениям своего 12-ядерного 24-поточного оппонента в лице AMD Ryzen 9 3900X — разрыв между новинкой и моделью «красной команды» составил в среднем 1-5 % в пользу последней.

А вот в противостоянии с флагманским процессором предыдущего поколения, Intel Core i9-9900K, оснащённым 8 ядрами/16 потоками с частотными характеристиками 3,6/5,0 ГГц, новый топовый CPU ожидаемо оказался впереди, превзойдя своего предшественника на 10-15 %.

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Стоит напомнить, что появление десктопных процессоров «синей команды» ожидается весной, однако точную дату пока назвать трудно: ряд источников утверждает, что новинки появятся уже в марте, а более осторожные прогнозы предрекают анонс только в апреле или мае — по некоторым данным, это связано с достаточно высоким уровнем энергопотребления Core i9-10900K, превышающим значение в 300 Вт.