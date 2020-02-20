Intel Core i9-10900 оказался позади AMD Ryzen 7 3800X в бенчмарке 3DMark 11 Extreme
В то время как Intel не торопится делиться с компьютерной общественностью хотя бы примерным уровнем производительности настольных процессоров 10-го поколения, ещё не анонсированные новинки продолжают «светиться» то в одном, то в другом популярном бенчмарке: на сей раз, благодаря «наводке» энтузиаста _rogame, стали известны достижения одной из новых моделей в широко известном тестовом пакете 3DMark 11 Extreme.
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Источник изображения: 3DMark
рекламаСудя по имеющимся данным, процессор Intel Core i9-10900, наделённый 10 ядрами с поддержкой гиперпоточности и функционирующий на базовой частоте 2.8 ГГц, в подтесте для оценки достижений CPU смог набрать 13 680 баллов (Physics Score), в очередной раз уступив своему 8-ядерному 16-поточному оппоненту из стана AMD в лице Ryzen 7 3800X в среднем 17-22 %.
Стоит напомнить, что не так давно в одном из «замеров» бенчмарка 3DMark 11 Performance процессор Core i9-10900 на частоте 5 ГГц смог практически приблизиться к Ryzen 7 3800X, но всё-таки уступил своему конкуренту 3-6 %.
рекламаЕстественно, единичные результаты не могут точно отразить уровень производительности той или иной модели, поэтому стоит дождаться всесторонних тестов от независимых специалистов.
Дебют новых десктопных моделей Intel семейства Comet Lake-S должен состояться уже весной, при этом данное событие может состояться как в марте, так и задержаться на пару месяцев — вплоть до мая.
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