Стоимость 12-ядерного процессора AMD Ryzen 9 3900X достигла минимальной отметки в $470
Компания AMD продолжает теснить своего основного конкурента в лице Intel, планомерно снижая цены не только на процессоры прошлых поколений, но и модели Ryzen 3000.
рекламаТак, стоимость 12-ядерного 24-поточного AMD Ryzen 9 3900X, функционирующего на базовой частоте 3,8 ГГц с возможностью повышения до 4,6 ГГц в максимальном режиме, достигла своей минимальной отметки с начала продажи — в настоящий момент на зарубежной онлайн-площадке Amazon процессор можно приобрести за $470, что на 6 % ниже предыдущей планки.
Источник изображения: Amazon
рекламаВ российской рознице заполучить Ryzen 9 3900X также можно без особых проблем, расставшись с 40 990 рублями — именно в такую сумму данная модель оценена в сети компьютерных магазинов «РЕГАРД» и «Ситилинк».
Стоит напомнить, что Intel также планирует снизить стоимость своих процессоров, пытаясь противостоять экспансии продуктов AMD, однако произойдёт это ещё нескоро — судя по имеющейся информации, уменьшение цен намечено на вторую половину текущего года.
рекламаТаким образом, благодаря стремительно снижающейся стоимости, привлекательность процессоров «красной команды» всё растёт, в то время как Intel, похоже, пока что удовлетворена текущим положением дел.
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