Во втором полугодии Intel решится на снижение цен
О воздействии конкуренции с AMD на бизнес Intel много говорится на всех уровнях, кроме официальных, и теперь сайт DigiTimes со ссылкой на источники среди производителей ПК заявил, что Intel во втором полугодии будет вынуждена снизить цены на свои процессоры для персональных компьютеров, чтобы защитить свои рыночные позиции.
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рекламаЕстественно, такое заявление накануне публикации квартального отчёта даёт Intel все шансы как воздержаться от комментариев, так и опровергнуть эту информацию. Впрочем, учитывая немалый запас времени до второго полугодия, первый вариант реакции более вероятен.
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