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Пока компания Intel лишь планирует снизить стоимость своих настольных процессоров во втором полугодии текущего года, их основной конкурент в лице AMD продолжает планомерно наступать на позиции «синей команды», не стесняясь уменьшать цену на свои продукты уже сейчас, в том числе на младшие модели Ryzen третьего поколения.

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Так, процессор AMD Ryzen 5 3600, имеющий в своём распоряжении 6 ядер/12 потоков и функционирующий на базовой частоте 3,6 ГГц с повышением до 4,2 ГГц в максимальном режиме, в заморском онлайн-магазине Amazon потерял в цене целых 10 % и теперь предлагается за $180, а его более «продвинутый» собрат в лице AMD Ryzen 5 3600X, обладающий тем же количеством ядер и потоков, но более высокими тактовыми частотами, выраженными формулой 3,8/4,4 ГГц, можно приобрести за $210, что на 16 % ниже его былой стоимости.

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Источник изображений: Amazon

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В ассортименте российских магазинов данные модели также широко представлены: например, в сети компьютерных магазинов «РЕГАРД» процессор Ryzen 5 3600 можно купить за 14 440 рублей, а Ryzen 5 3600X оценён в 15 620 рублей.

Таким образом, доступные модели процессоров AMD становятся ещё более привлекательными, что не может не радовать конечного потребителя, теперь слово за Intel.