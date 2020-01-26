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Стоимость 6-ядерных процессоров AMD Ryzen третьего поколения снизилась на 10-16 %

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Пока компания Intel лишь планирует снизить стоимость своих настольных процессоров во втором полугодии текущего года, их основной конкурент в лице AMD продолжает планомерно наступать на позиции «синей команды», не стесняясь уменьшать цену на свои продукты уже сейчас, в том числе на младшие модели Ryzen третьего поколения.

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Так, процессор AMD Ryzen 5 3600, имеющий в своём распоряжении 6 ядер/12 потоков и функционирующий на базовой частоте 3,6 ГГц с повышением до 4,2 ГГц в максимальном режиме, в заморском онлайн-магазине Amazon потерял в цене целых 10 % и теперь предлагается за $180, а его более «продвинутый» собрат в лице AMD Ryzen 5 3600X, обладающий тем же количеством ядер и потоков, но более высокими тактовыми частотами, выраженными формулой 3,8/4,4 ГГц, можно приобрести за $210, что на 16 % ниже его былой стоимости.

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Источник изображений: Amazon

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В ассортименте российских магазинов данные модели также широко представлены: например, в сети компьютерных магазинов «РЕГАРД» процессор Ryzen 5 3600 можно купить за 14 440 рублей, а Ryzen 5 3600X оценён в 15 620 рублей.

Таким образом, доступные модели процессоров AMD становятся ещё более привлекательными, что не может не радовать конечного потребителя, теперь слово за Intel.

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warmuza
20:50
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Иван Белевцов
20:49
Я бы на месте майкрасофта пожалел о том, что 10я винда не всем по душе.
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warmuza
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Стоимость 6-ядерных процессоров AMD Ryzen третьего поколения снизилась на 10-16 %
N1ghtwish
20:48
Наверное может, даже мой недопроцессор 1700Х начала 17г. производства, и то в 3466 взял.
Стоимость 6-ядерных процессоров AMD Ryzen третьего поколения снизилась на 10-16 %
MriS
20:47
3400 может и даже это дает не плохой буст производительности с равномерным временем кадра ))
Стоимость 6-ядерных процессоров AMD Ryzen третьего поколения снизилась на 10-16 %
Олег Власов
20:47
Ни какого апгрейда сейчас, если вы здравый человек.Зелот это просто дилетант который ради копейки штампует свои недоновости.
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warmuza
20:46
в 2700Х точно может на любой плате память в 3600?
Стоимость 6-ядерных процессоров AMD Ryzen третьего поколения снизилась на 10-16 %
daniel17
20:46
.
Лучшая видеокарта до 300 долларов – что купить в 2020 году по мнению экспертов pcgamesn
Александр Тетюшин
20:45
Ну что хорошая новость, а после выхода 4 серии еще просядут в цене это не может радовать
Стоимость 6-ядерных процессоров AMD Ryzen третьего поколения снизилась на 10-16 %
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