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Как известно, в ближайшем будущем Intel явит миру очередное поколение своих настольных процессоров, однако информации касательно характеристик и уровня производительности новинок из официальных источников ждать пока что не приходится, поэтому основная надежда возлагается на ряд популярных тестовых пакетов, которые с завидной регулярностью поставляют компьютерным энтузиастам новые данные.

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На сей раз в базе данных известного бенчмарка 3DMark 11 Performance был замечен 4-ядерный процессор Intel Core i3-10100, получивший долгожданную поддержку технологии Hyper-Threading. Базовая частота новинки остановилась на отметке в 3.6 ГГц, максимальная же, судя по всему, программным обеспечением определилась неверно, однако, благодаря недавним «утечкам» , её значение тоже известно — 4.3/4.1 ГГц при активности одного/всех ядер соответственно.

Источник изображения: 3DMark

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В подтесте, призванном оценить производительность CPU, представленный образец смог получить 9 870 баллов (Physics Score), уступив достижениям 6-ядерного AMD Ryzen 5 3500X, лишённого поддержки многопоточности, в среднем 3-5 %. Если же сравнить результат ещё не вышедшей новинки со своим предшественником в лице Core i7-7700, то её отставание составляет около 1-4 %.

Стоит напомнить, что, согласно недавней информации, дебют новых настольных процессоров Intel может задержаться до апреля-мая текущего года.