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Наверное, уже ни для кого не секрет, что специалисты AMD работают над высокопроизводительными моделями видеокарт с архитектурой RDNA следующего поколения, что подтверждают не только слухи, но и официальные каналы, в том числе глава AMD Лиза Су, а сегодня, благодаря азиатскому ресурсу Chiphell, в сети появилась новая порция данных касательно готовящихся новинок.

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Если верить источнику, инженерные образцы на базе графического процессора Navi 21 с архитектурой RDNA 2, имеющего в своём распоряжении 80 вычислительных блоков, уже тестируются специалистами AMD. Утверждается, что частотные характеристики нового чипа не так высоки, как у его предшественника в лице Radeon RX 5700 XT, однако ещё не вышедшая новинка уже на равных соперничает с NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti.

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Источник изображения: AMD

Стоит напомнить, что, согласно недавним «утечкам», GPU Navi 21 будет производиться по улучшенному 7-нм технологическому процессу, что положительно скажется на энергопотреблении продуктов. При этом площадь кристалла возрастёт более чем в два раза по сравнению с чипом Navi 10, а транзисторный бюджет может увеличиться до 15-16 млрд. Кроме того, новинки обзаведутся аппаратной поддержкой технологии трассировки лучей.

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Предполагается, что новые модели получат память типа GDDR6 объёмом 12-16 Гбайт, однако не исключено, что флагманские и профессиональные продукты могут оснастить чипами HBM2, а общий объём видеопамяти может достигнуть значения в 24-32 Гбайт.

Несомненно, новинки от AMD смогут составить серьёзную конкуренцию текущим продуктам NVIDIA, однако «зелёная команда» тоже времени зря не теряет, намереваясь представить новую линейку графических решений на базе GPU Ampere, в том числе GeForce RTX 3000, уже в ближайшем будущем.