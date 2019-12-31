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Видеокарты на базе чипа AMD Navi 21 могут оказаться производительнее NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER и сравняться с RTX 2080 Ti

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Информация о готовящихся продуктах AMD с архитектурой RDNA второго поколения «просачивалась» в сеть ещё несколько месяцев назад, а сегодня, благодаря ресурсу Wccftech, который, в свою очередь, полагается на инсайдерскую «утечку» одного из азиатских сайтов, появились некоторые данные об уровне производительности и технических характеристиках нового графического чипа AMD Navi 21.

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Источник изображения: AMD

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Как известно, чипы с архитектурой RDNA второго поколения будут производиться по улучшенной 7-нм технологии, поэтому будут отличаться возросшей энергоэффективностью и увеличенной плотностью транзисторов. Согласно информации источника, площадь кристалла GPU Navi 21 превысит значение существующего Navi 10, в настоящий момент являющегося основой для моделей серии Radeon RX 5700, более чем в два раза и составит 505 мм2, а количество транзисторов нового чипа может достигнуть 15-16 млрд.

Что касается уровня производительности видеокарт на основе графического процессора AMD Navi 21, то предполагается, что новинки будут по крайней мере в два раза быстрее продуктов на базе Navi 10, поэтому смогут обойти NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER и вплотную приблизиться к RTX 2080 Ti.

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Ожидается, что новые модели оснастят памятью типа GDDR6 объёмом 12-16 Гбайт и шиной в 384-512 бит. Кроме того, флагманские продукты AMD могут получить внушительные 24-32 Гбайт. Не стоит забывать, что согласно имеющимся данным, видеокарты с архитектурой RDNA второго поколения получат аппаратную поддержку трассировки лучей. А вот уровень TDP новинок может даже превысить значения существующих продуктов AMD.

Таким образом, специалисты «красной команды» готовятся выпустить достаточно производительные графические решения, которые смогут навязать конкуренцию видеокартам их главного конкурента в лице NVIDIA.

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Стоит учесть, что данная информация относится к разряду слухов, поэтому всецело ей доверять не стоит.

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