Повышенные частоты помогли AMD Radeon RX 5600 XT догнать NVIDIA GeForce RTX 2060
Несколько часов назад стало известно, что в качестве ответа на снижение рекомендованной стоимости NVIDIA GeForce RTX 2060 до $299 компания AMD подготовила новую версию vBIOS для Radeon RX 5600 XT, ощутимо повышающую частотные характеристики и производительность новинки, что наглядно демонстрируют тесты в популярном бенчмарке 3DMark Time Spy.
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Источник изображения: AMD
реклама«Первопроходцем» стал один из крупнейших AIB-партнёров «красной команды» в лице SAPPHIRE, поэтому немудрено, что именно модели данного производителя фигурируют в «замерах». Исходя из имеющихся данных, частотный потенциал Radeon RX 5600 XT действительно неплох — максимальная частота графического процессора представленной «ускоренной» модели увеличилась с ~1610 МГц до ~1790 МГц, а эффективная частота памяти — с 12 ГГц до ~14 ГГц.
рекламаИсточник изображения: 3DMark
В подтесте, призванном оценить производительность GPU (Graphics Score), «обычный» вариант Radeon RX 5600 XT смог набрать 7 029 баллов, в то время как «обновлённая» версия новинки оказалась быстрее на 11,4 % (7 829 очков) и догнала свою основную соперницу из стана NVIDIA в лице GeForce RTX 2060.
рекламаНесомненно, благодаря данному нестандартному решению от AMD, готовящаяся к скорому дебюту Radeon RX 5600 XT сможет составить серьёзную конкуренцию GeForce RTX 2060, однако для полноты картины стоит дождаться тестов от сторонних специалистов.
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