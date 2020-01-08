NVIDIA может снизить стоимость GeForce RTX 2060 в борьбе против AMD Radeon RX 5600 XT
Как известно, рекомендованная стоимость видеокарты GeForce RTX 2060 после дебюта составляла $349, однако не так давно появилось мнение, что данная модель в скором времени может ощутимо упасть в цене благодаря партнёрам NVIDIA, что в некоторой степени нашло своё подтверждение на стенде компании EVGA, который изучили представители ресурса Wccftech на международной выставке CES 2020.
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Источник изображения: Wccftech
рекламаИменно там ими была замечена новая модель EVGA GeForce RTX 2060 KO по достаточно заманчивой цене — $299. Новинка имеет нестандартный дизайн с укороченной печатной платой, алюминиевый радиатор с оребрением, охлаждаемый парой вентиляторов, а также металлическую заднюю панель. За дополнительное питание видеокарты отвечает 8-контактный коннектор, а видеовыходы представлены портами DVI, HDMI и DisplayPort.
По мнению источника, при стоимости в $299 данная модель выглядит более выгодно по сравнению с недавно дебютировавшей AMD Radeon RX 5600 XT, оценённой в $279: согласно слайдам с CES 2020, новинка «красной команды» производительнее GTX 1660 SUPER в среднем на 5-15 %, в то время как GeForce RTX 2060 превосходит свою «соплеменницу» примерно на 20 %, при этом предлагая аппаратную поддержку технологии трассировки лучей и DLSS.
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Источник изображения: AMD
рекламаВероятно, в ближайшем будущем цены на AMD Radeon RX 5600 XT также начнут своё падение, пытаясь навязать конкурентную борьбу продуктам NVIDIA.
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