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На международной выставке CES 2020 долгожданный топовый процессор «красной команды», о котором ходило достаточно много слухов, наконец явил себя миру — исполнительный директор AMD Лиза Су представила широкой общественности высокопроизводительный настольный процессор Ryzen Threadripper 3990X, а ресурс AnandTech делится подробностями данного события.

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Новинка, как и предполагалось ранее, получила в своё распоряжение 64 ядра/128 потоков, функционирующих на базовой частоте 2,9 ГГц с возможностью увеличения до 4,3 ГГц в максимальном режиме. Общий объём кэш-памяти новой модели составляет 288 Мбайт, а уровень TDP остановился на отметке в 280 Вт, поэтому для качественного отвода тепла рекомендуется использование системы жидкостного охлаждения. Новинка поддерживает четырёхканальный режим работы памяти вплоть до DDR4-3200.

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Как и предшественники с меньшим количеством ядер, 64-ядерный Ryzen Threadripper 3990X сможет работать со всеми существующими материнскими платами на базе чипсета TRX40.

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Что касается уровня производительности новинки, то согласно тестам, проведённым специалистами AMD, Ryzen Threadripper 3990X набирает около 25000 баллов в Cinebench R20, обгоняя своего младшего «соплеменника» в лице Ryzen Threadripper 3970X на 47 %, а также превосходит пару процессоров Intel Xeon Platinum 8280 общей стоимостью более $20 000 на 30 % в задачах, связанных с рендерингом посредством системы V-Ray.

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Источник изображений: AnandTech

На полках магазинов HEDT-процессор появится уже 7 февраля, а его рекомендованная стоимость составит $3990.