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ASUS готова представить почти три десятка материнских плат для процессоров Intel 10-го поколения (Comet Lake-S)

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Как гласят недавние «утечки», в скором будущем Intel намерена представить широкой общественности 10-ое поколение своих десктопных процессоров под кодовым именем Comet Lake-S. Для их функционирования потребуются новые системные платы на основе чипсетов 400-й серии. Специалисты ресурса HD Tecnología, покопавшись в недрах официального сайта ASUS, раздобыли названия 29 материнских плат, которые уже готовы принять «на борт» новые процессоры.

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Источник изображения: ASUS

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По информации источника, тайваньский производитель готов предложить не только материнские платы, оснащённые топовым чипсетом Z490, предназначенным для оверклокеров и энтузиастов, но и модели попроще, основанные на наборах системной логики H470 и B460.

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Источник изображения: Guru3D

Кроме моделей, представленных в таблице, в ассортименте ASUS нашлось место и для материнской платы на базе чипсета W480, а именно Pro WS W480-ACE, которая найдёт своё призвание в рабочих станциях. А вот моделей с чипсетами H410 и Q470 в представленном списке пока нет — вполне возможно, что их появления придётся чуть подождать. Помимо этого, источник подтверждает, что платы получат разъём LGA 1200.

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Стоит напомнить, что согласно имеющимся данным, дебют новых продуктов может состояться в феврале текущего года, а больше информации стоит ожидать уже через несколько дней.

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