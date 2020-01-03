Графические чипы NVIDIA Ampere могут оказаться производительнее GPU Turing на 50 % при вдвое меньшем энергопотреблении
Информация о разработке новых графических чипов NVIDIA с архитектурой Ampere «просочилась» в сеть уже достаточно давно, а сегодня, благодаря азиатскому ресурсу Taipei Times, который, в свою очередь, ссылается на информацию, полученную от Yuanta Securities Investment Consulting Co, появились новые данные касательно будущих графических продуктов «зелёной команды».
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Источник изображения: Wccftech
рекламаКак известно, графические процессоры с архитектурой Ampere будут выпускаться по 7-нм технологическим нормам силами двух производственных гигантов в лице TSMC и Samsung. Согласно утверждениям источника, скачок эффективности GPU нового поколения будет поистине потрясающим — ожидается, что общая производительность чипов NVIDIA Ampere возрастёт на 50 % при одновременном уменьшении энергопотребления в два раза по сравнению со своими предшественниками поколения Turing.
Кроме того, не так давно стало известно, что новинки от NVIDIA получат более высокие тактовые частоты, а также смогут обеспечить ощутимое увеличение производительности в задачах, связанных с технологией трассировки лучей.
рекламаСпециалисты источника утверждают, что крупные производители смогут получить существенную выгоду в виде увеличения выручки благодаря дебюту новых продуктов «зелёной команды».
Таким образом, это станет настоящим вызовом для AMD, специалисты которой, судя по недавним «утечкам», готовят новые продукты на базе графических процессоров Navi 2x с архитектурой RDNA второго поколения, сулящей внедрение аппаратной поддержки технологии трассировки лучей и отличающейся улучшенным 7-нм техпроцессом.
рекламаЕсли верить данным источника, NVIDIA намерена представить новые графические решения с архитектурой Ampere во втором полугодии — это может произойти в рамках международной конференции SIGGRAPH 2020, которая стартует во второй половине июля, тем более, что на этом же мероприятии двумя годами ранее дебютировали чипы поколения Turing.
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