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AMD ставит новые рекорды в немецкой рознице на фоне роста цен на процессоры Intel

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Прошедший год для компании AMD был особенно удачным, прежде всего, благодаря дебюту процессоров с архитектурой Zen 2, что позволило ей существенно потеснить своего главного конкурента в лице Intel, а статистика немецкого онлайн-магазина Mindfactory.de, которой делится с широкой общественностью энтузиаст ingebor, только подтверждает данную тенденцию.

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В декабре 2019 года продажи настольных процессоров AMD побили все рекорды: так, 86 % от общего количества реализованных CPU приходились именно на долю «красной команды», в то время как Intel пришлось довольствоваться скромными 14 %. В плане выручки преимущество AMD также возросло, составив 82 % от общего «пирога».

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Самым популярным CPU «красной команды» стал Ryzen 5 3600, а почитатели «синей команды» отдали наибольшее предпочтение Core i7-9700K. Кроме того, именно эти продукты и принесли обеим компаниям наибольшую выручку. Стоит заметить, что модели Ryzen 2000 также пользуются большой популярностью среди покупателей.

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Одним из главных «сюрпризов» прошедшего года стал рост цен на процессоры Intel, которые и так занимают первые строчки по данному показателю — Core i9-9900K подорожал до €528 (+4.9 %), стоимость Core i7-8700K возросла до €430 (+14.0 %), а цена на Core i7-9700K увеличилась до €392 (+5.3 %). При этом наиболее дорогой CPU среди модельного ряда AMD в лице Ryzen 7 3700X практически не подорожал — его можно было приобрести за €328 (+0.6 %).

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Источник изображений: Imgur, ingebor

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Сложившаяся ситуация является несколько обескураживающей, ведь в скором будущем Intel намерена представить настольные процессоры 10-го поколения, а перед этим неплохо было бы расчистить им путь некоторым снижением цен на существующие модели. Кроме того, наступление со стороны AMD и не думает прекращаться, однако «синяя команда», похоже, пока что затаилась перед новым рывком.

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FunnyGranny
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D3m0n
10:59
Слишком тонко, народ не вкурил.
Новый процессор Intel Core i9-10900K окажется на 30% быстрее своего предшественника Core i9-9900K
Мистер Интел
10:59
да забейте, у них пелена красная, сдурели ...
AMD захватила 40% рынка процессоров впервые за более чем 10 лет
Мистер Интел
10:57
приставку хорошую на андроиде и сёрфите на телике комп то зачем?
AMD захватила 40% рынка процессоров впервые за более чем 10 лет
Kolmohorov
10:56
Душевный ответ! =)
AMD захватила 40% рынка процессоров впервые за более чем 10 лет
4SG
10:55
Да, можно, смотрите ссылку на форум, там большая тема со всеми подробностями)
Баребон ASRock DeskMini 110 - обзор и кофемод
4SG
10:55
Спасибо)
Баребон ASRock DeskMini 110 - обзор и кофемод
4SG
10:55
Он упоминается, если прочитать чуть дальше заголовка. Стоит в 2 раза дороже, доступны процессоры не больше 4 ядер/8 потоков, нет QuickSync, Не всем нужна Вега.
Баребон ASRock DeskMini 110 - обзор и кофемод
D3m0n
10:53
Не зря ты Петросяном назвался.
Новый процессор Intel Core i9-10900K окажется на 30% быстрее своего предшественника Core i9-9900K
4SG
10:53
В статье ссылка есть на видео, с большинством вариантов подключения. Габариты вырастают в 2-3 раза и получается жуткий колхоз. Внешняя видеокарта здесь не нужна.
Баребон ASRock DeskMini 110 - обзор и кофемод
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