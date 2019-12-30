Компания AMD продолжает радовать приверженцев своей продукции, расширяя модельный ряд графических решений — согласно недавней «утечке», уже через несколько недель может состояться дебют очередной модели видеокарты среднего ценового сегмента в лице Radeon RX 5600 XT. В распоряжении ресурса VideoCardz оказались не только данные о технических характеристиках одной из новинок, а именно нереференсной Radeon RX 5600 XT Challenger OC, которыми «нечаянно» поделился тайваньский производитель ASRock, но и достаточно занятные слухи касательно архитектуры GPU новой модели.

Источник изображения: AMD

Если верить «утечке», видеокарта получит в своё распоряжение 2304 потоковых процессора, то есть ровно такое же количество, каким располагает её старшая «соплеменница» в лице Radeon RX 5700 без приставки XT. Новинку оснастят 6 Гбайт видеопамяти типа GDDR6 и 192-битной шиной, а вот эффективная частота памяти будет снижена до 12 ГГц, в результате чего её пропускная способность будет ограничена 288 Гбайт/с.

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Частотные характеристики графического процессора, даже с учётом заводского разгона ASRock Radeon RX 5600 XT Challenger OC, также далеки от значений RX 5700: так, базовая частота GPU представленной модели составит 1235 МГц, а в игровом и максимальном режимах — 1460 МГц и 1620 МГц соответственно.

Зоркий глаз оверклокера не может не заметить строку, сообщающую занятную информацию об архитектуре графического процессора — согласно представленным данным, GPU будет относиться ко второму поколению 7-нм продуктов. Таким образом, можно предположить, что новинка будет основана на графическом чипе с архитектурой RDNA второго поколения, тем более, что по информации источника, есть вероятность того, что Radeon RX 5600 XT действительно получит GPU Navi 2x. Тем не менее, всецело доверять этим слухам не стоит, более того, ASRock, вероятнее всего, начала свой отсчёт с первой 7-нм видеокарты Radeon VII, основанной на графическом процессоре Vega 20.

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Источник изображений: VideoCardz

Стоит напомнить, что появление AMD Radeon RX 5600 XT перед широкой публикой ожидается на международной выставке CES 2020 в начале января.