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Похоже, предпраздничные распродажи в уходящем году могут стать лучшим моментом для покупки новенькой видеокарты, по крайней мере, об этом говорят последние исследования специалистов DRAMeXchange, сообщает ресурс DIGITIMES.

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Согласно данным источника, стоимость микросхем памяти DRAM, предназначенных для графических продуктов, в первом квартале 2020 года вырастет более чем на 5 % — это самый высокий показатель среди всех типов памяти.

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Источник изображения: AnandTech

В настоящий момент большинство продуктов от гигантов рынка графических решений в лице NVIDIA и AMD поставляются с памятью типа GDDR6. Кроме того, в ближайшем будущем свет увидят приставки нового поколения от Microsoft и Sony, которые также получат микросхемы GDDR6. Не стоит также забывать о планах компании Intel, которая в скором времени намерена вернуться на рынок графических продуктов. Таким образом, спрос на графическую память превысит возможности основных производителей микросхем, что приведёт к росту контрактных цен, считают аналитики.

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Несомненно, в настоящий момент переживать пока рано, однако в обозримом будущем это может повлечь за собой повышение стоимости готовых продуктов, поэтому в ближайшие несколько недель, возможно, стоит присмотреться к существующим предложениям по всё ещё выгодным ценам.