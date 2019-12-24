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Несколько дней назад состоялся релиз ПК-версии некогда эксклюзивной для PS4 игры Detroit Become Human, отличающейся захватывающим сюжетом и современной «картинкой», а специалисты ресурса DSOGaming не отказали себе в удовольствии изучить производительность «железа», поделившись результатами своих изысканий с компьютерной общественностью.

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Источник изображения: DSOGaming

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Для проведения «замеров» использовался процессор Intel Core i9-9900K, оперативная память DDR4-3600 общим объёмом 16 Гбайт, а также ряд популярных (и не очень) видеокарт. Используемое ПО было представлено 64-битной ОС Windows 10 и пакетами драйверов Radeon Software Adrenalin 2019 Edition 19.12.2 и GeForce driver 441.66.

Специалисты источника отмечают, что Detroit Become Human использует Vulkan API и предъявляет повышенные требования к производительности процессора и видеокарты, однако имеет в своём распоряжении достаточно солидное количество настроек графики. Встроенного бенчмарка в игре нет, поэтому для тестов использовалась вторая миссия, при этом «замеры» в кат-сценах не проводились.

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Для начала исследователи изучили вопрос масштабируемости игрового движка, для чего путём отключения ядер процессора и технологии Hyper-Threading смоделировали различные сценарии, в результате чего стало понятно, что оптимальным вариантом станет CPU с 6 ядрами «на борту» и выше.

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Что касается производительности видеокарт, то среди протестированных моделей в разрешении 1080p при максимальных настройках качества только NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti смогла отлично справиться с возложенными на неё задачами. Кроме того, AMD Radeon RX Vega 64 удалось практически приблизиться к искомому значению в 60 fps.

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С разрешением 1440p флагман «зелёной команды» также смог справиться без особых проблем, а вот при 4K обеспечить комфортное прохождение игры, преодолев планку в 60 к/с, даже GeForce RTX 2080 Ti оказалось не под силу.

Источник изображений: DSOGaming

Стоит отметить, что разработчики Detroit Become Human продолжают трудиться над оптимизацией игры, поэтому в будущем можно ожидать повышения производительности.