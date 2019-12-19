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Хотя компания Intel прилагает огромные усилия в борьбе с продолжающимся уже который месяц дефицитом, проблемы с нехваткой процессоров до сих пор не решены, поэтому ряд крупных производителей, пытаясь удовлетворить спрос со стороны своих клиентов, переходит в стан конкурента: так, Lenovo в рассылке своим партнёрам, изображением которой делится с широкой общественностью пользователь Reddit под ником dorsey6250, сообщает, что у компании есть равнозначная замена.

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Источник изображения: dorsey6250, Reddit

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Китайский вендор отмечает, что поставки процессоров Intel снизились до критической отметки, однако у Lenovo есть выход — компания рекомендует обратить свой взор на компактные системы, оснащённые процессорами AMD, которых, по заверениям производителя, должно хватить для удовлетворения возросшего спроса.

По информации Lenovo, дефицит процессоров Intel может продлиться вплоть до марта, что, естественно, сыграет на руку их конкурентам в лице AMD.