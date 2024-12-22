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AMD Radeon RX 9070 XT обогнала RTX 4070 Ti и 7900 GRE в тесте 3DMark Time Spy
Против Radeon RX 7900 XT новая модель тягаться не может.

Последние несколько часов оказались весьма насыщены новостями, раскрывающими планы AMD касательно своей предстоящей линейки игровых видеокарт: сначала в сети появились изображения одной из предполагаемых новинок, затем были раскрыты изменения схемы именования новых моделей, их примерный уровень производительности и цены, а сейчас, благодаря энтузиасту, известному под ником All The Watts!!, появились данные о быстродействии Radeon RX 9070 XT в бенчмарке 3DMark Time Spy.

Источник изображения: VideoCardz

Хотя инсайдер, опубликовавший скриншот с результатами тестирования видеокарты Radeon RX 9070 XT, не раскрыл название бенчмарка, результаты теста намекают, что «замеры» новинки производились в 3DMark Time Spy.

Источник изображения: All The Watts!!, X

Судя по представленному изображению, в тесте GPU видеоадаптер AMD Radeon RX 9070 XT завоевал 22894 балла, что лишь чуть больше средних результатов Radeon RX 7900 GRE и GeForce RTX 4070 Ti, набирающих 22386 и 22839 очков соответственно. С предтоповой моделью прошлого поколения в лице Radeon RX 7900 XT со средним показателем 27044 балла, как и предполагалось ранее, новинка тягаться не в состоянии.

Источник изображения: UL Benchmarks

Стоит отметить, что результаты тестов в бенчмарках 3DMark могут не совсем верно отражать реальную производительность видеокарт в играх, но общую картину по данным «замерам» составить можно.

#amd #radeon rx 9070 xt
Источник: x.com
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