Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
id_1
Intel раскрыла точное время анонса игровых видеокарт Arc Battlemage
До официальной презентации моделей следующего поколения остались считаные дни.

Пока компьютерное сообщество обсуждает подробные характеристики предстоящих игровых видеокарт Arc B580 и Arc B570, компания Intel решила дополнить своё недавнее сообщение, намекающее на дебют первых представительниц семейства Battlemage уже через несколько дней, а именно 3 декабря: в новом послании от «синей команды» значится ещё и точное время.

В своём сообщении Intel намекает, что движение от A к B (несомненно, подразумевая переход от текущего поколения видеокарт Alchemist к следующему в лице Battlemage) начнётся третьего декабря — анонс запланирован на 09:00 по стандартному восточному времени, то есть на 17:00 по московскому времени.

Источник изображений: Intel Gaming, X

Согласно предыдущим утечкам, Intel представит сразу две видеокарты Arc Battlemage, а именно Arc B580 и Arc B570, которые будут конкурировать с NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti в среднем ценовом сегменте. Появление новинок в продаже ожидается 12-13 декабря.

Учитывая, что AMD, исходя из имеющихся данных, представит свои новые модели Radeon RX 8000 среднего класса лишь в начале января, а дебют NVIDIA GeForce RTX 5060/Ti и вовсе состоится лишь весной следующего года, у Intel будет достаточный запас времени, чтобы заинтересовать потенциальных покупателей.

#intel #arc battlemage
Источник: x.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Баллистический боеприпас РФ поразил производство комплектующих для ракетных систем ВСУ в Харькове
5
Киевская ПВО перехватила меньше "Гераней" чем могла бы из-за новых генераторов шумов на дронах
+
С-500 «Прометей» нейтрализует ракеты ATACMS, SCALP-EG и Р-360 «Нептун»
+
Кладоискатель из Австралии случайно нашёл метеорит, цена которого намного выше золотого самородка
+
ВС России перехватили глубоко модернизированную украинскую крылатую ракету "Нептун"
+
Новосибирские биоинженеры придумали аналогичный титану по свойствам материал
+
В Одессе береговые сооружения для защиты от морских высадок ушли под песок
+
HyperOS 2.0 становится доступным ещё для трёх смартфонов и одного планшета Xiaomi
+
В Китае нашли сразу 40 золотых жил, но учёные предлагают добывать драгоценный металл в космосе
1
Intel готовит геймерам сюрприз, поскольку Arc B580 может стать быстрее и дешевле GeForce RTX 4060
6
В Южной Корее вместо передачи Украине танков Т-80У и БМП-3 их списали и отправили на полигон
5
Дольф Лундгрен одержал победу над раком после 9 лет борьбы
1
ВС РФ ликвидировали 66 операторов дронов ВСУ в Харьковской области с помощью РСЗО «Торнадо»
4
Starlink разрешили предоставлять собственную мобильную связь в США напрямую через спутник
+
Samsung расскажет о GDDR7 чипах с ёмкостью 24 Гбит и скоростью 42,5 Гбит/с на конференции ISSCC 2025
+
Ударами ракет Х-32 было выведен из строя оборонный завод «Хартрон» в Харькове
+
Эксперты считают, что в настоящее время приобретение RTX 4090 является крайне невыгодным решением
6
Российские подразделения заняли новые позиции в районе Времевского выступа
+
Главред журнала "За рулем" Максим Кадаков поделился впечатлениями о новом универсале Lada Iskra
+
Российский производитель микроэлектроники «Ангстрем» оказался на грани банкротства из-за проблем с кредитами
2

Популярные статьи

Почему немецкие танки Второй мировой так и не перешли на дизель
26
Почему эксперты не верят, что у Китая действительно есть истребитель 6-го поколения White Emperor
11
Total War: Warhammer III - пример идеальной игры в 2024 году
7
Как мой знакомый сэкономил на апгрейде игрового ПК 70 000р, отделавшись покупкой процессора AMD
56
Почему Т-90М – по-прежнему актуальный российский ОБТ и никакая "Армата" ему на замену не нужна
45
Почему процессоры Intel и AMD стали такими дорогими и медленными, прибавляя всего 5% за поколение
134
Получены результаты тестов - NVIDIA GeForce лучше для Linux, а AMD Radeon несостоятелен
32
Почему я принципиально не покупаю игры на релизе и избегаю игр с большой ценой
26
Обзор процессорного кулера Formula V Line Ice Burg EX ARPW 6P
9

Сейчас обсуждают

Yвесёделерчuk
02:36
Лучше бы они пво занялись. 820 дронов может потянуть почти любое государство.
Польша утроила закупки южнокорейских танков K2: 96 единиц к 2025 году и 820 в 2026
Windmark
02:33
Желаю каждому 15 рублевому такую ипотеку на 30 лет )
Банки увеличивают проценты по кредитам и вкладам, ожидая повышения ключевой ставки ЦБ
Obscury
02:29
Звиздец, пирамида.
Банки увеличивают проценты по кредитам и вкладам, ожидая повышения ключевой ставки ЦБ
Yвесёделерчuk
02:27
Наёмный директор временный потому, что следующий тоже временный. "принятия решений в пользу запада"
Президент Грузии отказалась сложить полномочия, сославшись на якобы «нелегитимность» парламента
Mike3000
02:22
Сейчас придут 15рублевые и расскажут, что это наоборот хорошо для экономики, не то что у пиндосов госдолг 31трлн
Банки увеличивают проценты по кредитам и вкладам, ожидая повышения ключевой ставки ЦБ
Dmitry Pakholkov
02:20
На 6650 ХТ полет нормальный 70-80 кадров на средне-высоком сеттинге в фулл хд. Есть грустные моменты в помещениях с просадками до 20 кадров. Ставьте твики с нексуса, господа, и будет вам счастье.
GeForce RTX 4060 не обеспечивает 60 FPS в S.T.A.L.K.E.R. 2 даже на средних настройках в 1080p
Windmark
02:00
Ну ниче , ждём очередного пробития дна. Ипотеки и так уже от 30%. Другу под 36 %в Сбере одобрили , платеж 96 тысяч в месяц . Ух заживём
Банки увеличивают проценты по кредитам и вкладам, ожидая повышения ключевой ставки ЦБ
PvlPvl
01:47
Так Польша готовится отчекрыжить западную Украину. Под видом спасения от влияния России. Румыния, вроде, планирует получить свой кусок дипломатическим путем. Останется Киевская Русь, а ее сам бог веле...
Польша утроила закупки южнокорейских танков K2: 96 единиц к 2025 году и 820 в 2026
Сидор Сидоров
01:21
Заголовок и содержимое похожи на:"Эппл отказалась от тёплого в пользу мягкого".
Apple отказывается от 2-нм технологии в пользу System-On-Integrated-Chip от TSMC
PvlPvl
01:17
у ВТБ "Новые деньги" - 27%
Банки увеличивают проценты по кредитам и вкладам, ожидая повышения ключевой ставки ЦБ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем