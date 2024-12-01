До официальной презентации моделей следующего поколения остались считаные дни.

Пока компьютерное сообщество обсуждает подробные характеристики предстоящих игровых видеокарт Arc B580 и Arc B570, компания Intel решила дополнить своё недавнее сообщение, намекающее на дебют первых представительниц семейства Battlemage уже через несколько дней, а именно 3 декабря: в новом послании от «синей команды» значится ещё и точное время.

В своём сообщении Intel намекает, что движение от A к B (несомненно, подразумевая переход от текущего поколения видеокарт Alchemist к следующему в лице Battlemage) начнётся третьего декабря — анонс запланирован на 09:00 по стандартному восточному времени, то есть на 17:00 по московскому времени.

Источник изображений: Intel Gaming, X

Согласно предыдущим утечкам, Intel представит сразу две видеокарты Arc Battlemage, а именно Arc B580 и Arc B570, которые будут конкурировать с NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti в среднем ценовом сегменте. Появление новинок в продаже ожидается 12-13 декабря.

Учитывая, что AMD, исходя из имеющихся данных, представит свои новые модели Radeon RX 8000 среднего класса лишь в начале января, а дебют NVIDIA GeForce RTX 5060/Ti и вовсе состоится лишь весной следующего года, у Intel будет достаточный запас времени, чтобы заинтересовать потенциальных покупателей.