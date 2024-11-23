Похоже, Intel вознамерилась обогнать своих конкурентов.

Пока NVIDIA и AMD только готовятся к анонсу своих новых поколений видеокарт на мероприятии CES 2025, которое состоится в первой половине января следующего года, Intel, похоже, решила опередить конкурентов, о чём свидетельствует появление фотографий десктопных видеокарт, принадлежащих к семейству Battlemage, на онлайн-площадке Amazon.

Как сообщает ресурс VideoCardz, первой видеокартой Intel следующего поколения, которая появилась на сайте Amazon, становится ASRock Arc B580 Steel Legend, оснащённая графическим процессором с архитектурой Xe2-HPG, достигающим частоты в 2.8 ГГц. Также подтверждается, что новинка оснащена 12 ГБ видеопамяти типа GDDR6 с эффективной частотой 19 ГГц при 192-битной шине. К сожалению, количество ядер GPU, равно как и поддержка DisplayPort 2.1, не указывается.

Судя по представленным фотографиям, видеокарта имеет массивный радиатор, дополненный тремя вентиляторами, RGB-подсветку ряда элементов и пару 8-контактных разъёмов дополнительного питания.

Источник изображений: VideoCardz/Amazon/ASRock

Как удалось выяснить специалистам источника, в ассортименте ASRock имеется ещё одна видеокарта, основанная на архитектуре Battlemage – двухвентиляторная Arc B580 Challenger, которую можно лицезреть на представленном фото.

Источник изображения: VideoCardz

Учитывая столь неожиданное появление моделей нового поколения от Intel, в ближайшее время «синяя команда» может сделать «сюрприз» не только почитателям своей продукции, но и конкурентам в лице NVIDIA и AMD, представив свои новые видеокарты уже в декабре.