Вполне вероятно, что дебют новых моделей уже не за горами.

AMD уже представила целый ряд продуктов, основанных на микроархитектуре Zen 5, но пока обошла стороной линейку высокопроизводительных процессоров Ryzen Threadripper: всё может измениться в ближайшее время, на что указывает появление пары моделей Ryzen Threadripper 9000, принадлежащих к семейству Shimada Peak, в транспортных накладных NBD.ltd, что не ускользнуло от «зоркого глаза» энтузиаста, известного под ником Olrak29_, информирует общественность ресурс Wccftech.

Источник изображения: AMD

В представленному документе фигурируют две модели Ryzen Threadripper 9000 — 96-ядерная, которая уже появлялась в сети некоторое время назад, и 16-ядерная. Хотя точных данных о новинках пока не имеется, источник предполагает, что 16-ядерный 32-поточный представитель семейства Shimada Peak будет иметь два блока CCD и 64 Мбайт L3-кэша, а топовая 96-ядерная 192-поточная модель с двенадцатью CCD получит 384 Мбайт кэш-памяти третьего уровня, что соответствует предыдущему поколению CPU.

Источник изображения: Wccftech, Olrak29_, X

Считается, что HEDT-процессоры Ryzen Threadripper 9000 будут совместимы с существующими материнскими платами на базе чипсетов TRX50 и WRX90, а также предложат поддержку до 128 линий PCIe. Заметным отличием станет использование более совершенного технологического процесса и новой микроархитектуры. Кроме того, ряд моделей семейства Shimada Peak может получить дополнительный объём кэш-памяти благодаря технологии 3D V-Cache.

Хотя информации о точной дате дебюта Ryzen Threadripper 9000 не имеется, появление новых моделей в транспортных накладных намекает на то, что данное событие может произойти в ближайшем будущем.