Анонс новых моделей должен состояться на CES 2025.

Пока геймеры по всему миру опустошают запасы первого представителя Ryzen 9000X3D в виде 8-ядерного Ryzen 7 9800X3D, показавшего высокую игровую производительность и превзошедшего всех своих конкурентов, AMD готовит к выпуску старшие модели, о чём информирует общественность инсайдер, известный под ником Hoang Anh Phu.

Источник изображения: TweakTown, Wccftech

Как намекает инсайдер, геймерские настольные процессоры, принадлежащие к серии Ryzen 9000X3D и насчитывающие 12/16 ядер, дебютируют в конце января следующего года. Чуть ранее сообщалось, что презентация новинок должна состояться в рамках международного мероприятия CES 2025, запланированного на начало января, то есть появление процессоров в продаже произойдёт примерно через две-три недели после анонса.

Также упоминается, что новые модели сохранят прежнюю конфигурацию кэш-памяти, что подразумевает наличие у 16-ядерного 32-поточного AMD Ryzen 9 9950X3D и 12-ядерного 24-поточного Ryzen 9 9900X3D 128 Мбайт L3-кэша.

Стоит напомнить, что Ryzen 7 9800X3D получил полноценную поддержку разгона, поэтому старшие модели, несомненно, также должны обзавестись данной способностью. Что касается TDP новинок, то AMD может как оставить прежний уровень в 120 Вт, так и повысить его до более высоких значений, чтобы расширить возможности.