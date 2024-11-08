Потенциальным покупателям остаётся лишь запастись терпением.

Новый геймерский процессор AMD Ryzen 7 9800X3D был благосклонно встречен компьютерным сообществом благодаря своему высокому уровню игровой производительности и сравнительно низкой цене, в результате чего в течение нескольких минут после своего дебюта новинка попросту исчезла из продажи в целом ряде магазинов по всему миру, сообщает ресурс VideoCardz.

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Как сообщает ряд источников, почти все известные ритейлеры в Европе и Азии, в ассортименте которых присутствовал Ryzen 7 9800X3D, заявили о том, что товар распродан, а некоторые даже не принимают предварительные заказы. В некоторых магазинах процессор ещё можно купить, но по завышенной цене.

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В США ситуация аналогичная: на популярных онлайн-платформах Ryzen 7 9800X3D был распродан в считаные минуты, а в магазины стоят длинные очереди из покупателей, жаждущих одними из первых заполучить желанную новинку.

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Немаловажную роль в истощении запасов сыграли и перекупщики, которые успели приобрести некоторое количество Ryzen 7 9800X3D и теперь распродают его по весьма завышенным ценникам, варьирующимся от 650 до 1000 долларов.

Кроме того, компания AMD, похоже, была не готова к столь огромному спросу, не накопив достаточных запасов, поэтому потенциальным покупателям стоит запастись терпением и ждать, пока ситуация не улучшится.