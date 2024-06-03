В список первых представителей вошли лишь две модели.

Сегодняшний день ознаменовался целым рядом анонсов от AMD, в том числе настольных процессоров серии Ryzen 9000 и чипсетов 800-й серии, но компания и не думает останавливаться, представляя на суд широкой компьютерной общественности свои новейшие гибридные процессоры с новым брендингом, сообщает ресурс VideoCardz.

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Согласно представленным данным, гибридные процессоры AMD нового поколения, принадлежащие к семейству Strix Point, основаны на микроархитектуре Zen 5 и могут похвастаться встроенной графической подсистемой на базе RDNA 3.5, а также новейшим ускорителем искусственного интеллекта XDNA 2, который, как заявлено, является самым быстрым решением в данной области, обладая производительностью в 50 TOPS, что выше показателей Qualcomm Snapdragon X (45 TOPS) и Intel Lunar Lake (40-45 TOPS).

Схема именования мобильных процессоров AMD также изменилась, в результате чего новые модели APU стали частью серии Ryzen AI 300, что указывает на их расширенные возможности в области искусственного интеллекта.

При этом AMD продемонстрировала только две модели гибридных процессоров новой линейки, а именно Ryzen AI 9 365, оснащённый 10 ядрами (4 Zen 5 и 6 Zen 5c) с частотой до 5.0 ГГц и 34 Мбайт кэша, и Ryzen AI 9 HX 370 с 12 ядрами «на борту» (4 Zen 5 и 8 Zen 5c), работающими на частоте до 5.1 ГГц, и 36 Мбайт кэш-памяти.

Кроме того, анонс новых APU ознаменовал запуск новой линейки встроенных графических процессоров AMD – Radeon 880M с 12 вычислительными блоками, которым оснастят Ryzen AI 9 365, и Radeon 890M с 16 вычислительными блоками, предназначенный для Ryzen AI 9 HX 370.

Исходя из результатов тестов, произведённых специалистами AMD, гибридный процессор Ryzen AI 9 HX 370 весьма превосходит флагманскую модель Intel семейства Meteor Lake в лице Core Ultra 9 185H в целом ряде игр — новинка быстрее своего оппонента в среднем на 36 %.

Источник изображений: VideoCardz, AMD

Первые мобильные устройства с APU AMD серии Ryzen AI 300 должны быть представлены уже сегодня, а появление их в продаже ожидается в третьем квартале.