Хорошие новости для приверженцев продукции AMD.

Пока компьютерное сообщество изучает характеристики и возможности только что представленных настольных процессоров Ryzen 9000 на базе микроархитектуры Zen 5, компания AMD радует почитателей своей продукции анонсом материнских плат нового поколения, о чём информирует общественность ресурс VideoCardz.

Новые материнские платы AMD 800-й серии совместимы с новейшими десктопными процессорами Ryzen 9000 в исполнении Socket AM5, а также с выпущенными ранее представителями линеек Ryzen 7000 и Ryzen 8000.

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В рамках новой серии AMD представила два чипсета, а именно X870E и X870, которые схожи по целому ряду ключевых особенностей, в том числе поддержке USB 4.0, графических адаптеров и NVMe-накопителей с интерфейсом PCIe 5.0, а также более скоростных профилей разгона оперативной памяти AMD EXPO с заявленным показателем эффективной частоты до 8000 МГц, но имеют и некоторые различия — старший чипсет с припиской «E» оснащается двумя наборами микросхем и более весомым количеством портов.

Кроме того, AMD заявила, что будет поддерживать платформу Socket AM5 как минимум до 2027 года, что намекает на ещё одно крупное обновление микроархитектуры до Zen 6 при сохранении текущего сокета.

Источник изображений: VideoCardz, AMD

Официальный анонс чипсетов 800-й серии ознаменовал падение эмбарго на публикацию информации о материнских платах на базе наборов системной логики X870E и X870, поэтому в ближайшее время стоит ждать появления пред взором широкой компьютерной общественности новых материнских плат от ряда производителей.