Новинки Loongson должны дебютировать в следующем году.

На фоне усиливающейся борьбы между Китаем и США в технологическом секторе и введения новых санкционных ограничений китайские компании демонстрируют успехи в разработке и производстве своих собственных процессоров, конкурирующих с продуктами американских компаний в лице Intel и AMD: как информирует общественность ресурс Wccftech, китайский производитель компьютерных чипов Loongson заявил о достаточно весомых ожидаемых достижениях своих будущих CPU.

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Источник изображения: Wccftech

В ходе интервью китайскому ресурс глава Loongson Ху Вэйу (Hu Weiwu) сообщил, что уровень производительности предстоящих процессоров компании будет на десятки процентов выше по сравнению с достижениями моделей текущего поколения.

Согласно заявлению генерального директора китайской компании, процессоры производства Loongson следующего поколения будут нацелены на прирост быстродействия в 20-30 % по сравнению с текущей моделью 3A6000, которая, как стало известно ранее, по уровню производительности практически сравнима с моделями CPU Intel Core 10-го поколения и AMD Zen 2.

Мало того, максимальная прибавка в быстродействии для финальных экземпляров процессоров следующего поколения от Loongson может достичь впечатляющего значения в 50 % при использовании 8-ядерной конфигурации, что, как ожидается, позволит будущим новинкам китайской компании достичь показателей Intel Core 12-го поколения семейств Core i5 и Core i7.

Кроме того, учитывая не слишком большой отрыв в быстродействии моделей Alder Lake-S и Raptor Lake-S, можно рассчитывать, что оптимизированные модификации процессоров производства Loongson догонят и CPU Intel Core 13-го поколения.

В настоящий момент китайская компания планирует приступить к выпуску своих новых моделей процессоров следующего поколения в 2025 году.