Появилась новая информация о возможностях графической подсистемы Sony PlayStation 5 Pro.

Будущая игровая консоль Sony PlayStation 5 Pro продолжает обрастать новыми подробностями касательно своих технических характеристик: так, благодаря видеоролику, опубликованному на YouTube-канале Digital Foundry, в сети появились свежие данные, уточняющие и дополняющие уже имеющуюся информацию о возможностях графической подсистемы предстоящей игровой приставки, сообщает ресурс VideoCardz.

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Источник изображения: VideoCardz

Исходя из свежей информации, игровая консоль Sony PlayStation 5 Pro, также известная под кодовым именем Trinity, получит графический процессор с 30 блоками WGP, что подразумевает наличие 60 вычислительных блоков, способный достигать частоты в 2.35 ГГц в максимальном режиме.

Источник изображения: VideoCardz, Digital Foundry

Источник отмечает, что максимальный частотный показатель GPU, указанный в «утечке», является абсолютным, поэтому может быть не достижим в ряде случаев, что может повлиять на расчёты мощности графического процессора, варьирующейся в пределах от 33.5 до 36.1 Тфлопс.

Кроме того, GPU новой консоли будет характеризоваться наличием двух шейдерных движков, а также увеличенными по сравнению со стандартной PS5 объёмами кэш-памяти: размер кэша GL1 повысится до 256 Кбайт, а GLOV возрастёт до 32 Кбайт, что положительным образом повлияет на уровень производительности в задачах с использованием трассировки лучей.

Стоит напомнить, что, исходя из более ранних «утечек», предстоящая игровая консоль Sony PlayStation 5 Pro получит процессор на базе микроархитектуры Zen 2 с 8 ядрами/16 потоками «на борту», что аналогично конфигурации стандартной PS5, но сможет похвастаться возможностью работы на более высоких тактовых частотах, достигающих 3.85 ГГц.

Ожидается, что графическая подсистема PS5 Pro будет основана на микроарихектуре RDNA 3 с рядом функций RDNA 4 RT и сможет предложить на 45 % больший уровень производительности в задачах рендеринга, а также будет в 2-3 раза быстрее в рейтрейсинге.

Источник изображения: VideoCardz

Информацией о точной дате дебюта своей новой игровой консоли представители Sony пока не делились, однако ряд источников прогнозирует, что PS5 Pro будет представлена в ноябре текущего года.