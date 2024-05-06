Пострадать могут как дискретные видеокарты, так и iGPU.

В то время как некоторые источники предрекают выход первых представителей линейки графических процессоров Intel Arc на базе микроархитектуры Xe2, относящихся к семейству Battlemage, в конце текущего года, информация, опубликованная известным инсайдером Golden Pig Upgrade, может весьма разочаровать почитателей продукции «синей команды», информирует общественность ресурс Wccftech.

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Источник изображения: VideoCardz

Исходя из инсайдерских данных, дискретные графические адаптеры Intel DG3 семейства Battlemage не увидят свет ни в текущем, ни в следующем году, что, по мнению источника, может негативным образом повлиять и на выход их наследников, оснащённых GPU на основе микроархитектуры Xe3.

При этом информатор не сообщает, касается ли данная задержка только дискретных продуктов, либо затронет и встроенные варианты, что может внести изменения в спецификации будущих процессоров Lunar Lake, которые, как ожидается, должны быть снабжены встроенной графической подсистемой Intel Xe2 Battlemage.

Стоит отметить, что Intel проделала весьма заметную работу по улучшению возможностей своих текущих дискретных графических продуктов, однако дальнейшая стратегия компании может сместиться в сторону интегрированных решений, что весьма разочарует приверженцев видеокарт «синей команды».

Остаётся надеяться, что данные, обнародованные инсайдером, являются ошибочными, однако существующий информационный вакуум пока что заполняется лишь подобными «утечками», в то время как Intel лишь предстоит сказать своё слово.