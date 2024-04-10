Будущее RDNA 3 расписано ещё на несколько лет.

Хотя официальных данных о сроках использования микроархитектуры RDNA 3 в продуктах AMD пока не имеется, инсайдеры, знакомые с этой темой, приоткрывают завесу тайны над периодом жизни данной графической архитектуры: так, инсайдер Golden Pig Upgrade, известный по ряду «утечек», раскрыл информацию о том, как долго «красная команда» будет применять RDNA 3 (RDNA 3+) в своих процессорах, информирует общественность ресурс VideoCardz.

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Источник изображения: AMD

Исходя из данных энтузиаста, AMD будет использовать встроенное графическое ядро на базе микроархитектуры RDNA 3 (RDNA 3+) для своих гибридных процессоров ещё достаточно продолжительное время — ожидается, что срок её службы продлится как минимум до 2027 года.

Источник изображения: VideoCardz, Weibo

Хотя AMD уже активно применяет микроархитектуру RDNA 3 для своих текущих продуктов, внедрение видеоядра на основе улучшенной RDNA 3.5 (RDNA 3+) всё ещё остаётся в будущем — ожидается, что целый ряд предстоящих гибридных процессоров на базе Zen 5, в том числе Kraken, Strix Halo и Strix Point, обзаведутся iGPU, основанным на RDNA 3.5. Исключением станут модели семейства Fire Range, которым придётся довольствоваться графикой RDNA 2.

Помимо продуктов на базе RDNA 3+, специалисты AMD, исходя из данных инсайдеров, активно трудятся над микроархитектурами следующих поколений — к концу текущего года «красная команда» может явить миру новые дискретные видеоадаптеры серии Radeon RX 8000 на основе RDNA 4, в то время как RDNA 5 упоминается в конфиденциальных документах Microsoft, раскрывающих факт переговоров между компаниями касательно использования данной микроархитектуры для чипа следующего поколения, предназначенного для будущей игровой консоли.

Кроме того, встроенное видеоядро на базе микроархитектуры следующего поколения могут получить и гибридные процессоры семейства Sound Wave, предположительно, базирующиеся на микроархитектуре Zen 6.