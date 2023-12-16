NVIDIA решила радовать геймеров почти каждую неделю января следующего года

Циркулировавшие несколько недель подряд по сети слухи касательно неумолимо надвигающегося появления пред взором широкой компьютерной общественности новых моделей игровых видеокарт NVIDIA, принадлежащих к серии GeForce RTX 40 SUPER, находят своё подтверждение на страницах ресурса VideoCardz, опубликовавшего список всех дат, приуроченных к тем или иным событиям, касающимся запуска новинок «зелёной команды».

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По информации источника, анонс трёх новых моделей серии GeForce RTX 40 SUPER, а именно GeForce RTX 4080 SUPER, RTX 4070 Ti SUPER и RTX 4070 SUPER состоится в одно и то же время — 8 января в рамках международной выставки CES 2024. В этот же день падёт и запрет на публикацию фото- и видеоматериалов, демонстрирующих процесс распаковки GeForce RTX 4070 SUPER.

Обзоры, посвящённые изучению возможностей RTX 4070 SUPER по рекомендованной стоимости, станут доступны для пользователей 16 января, днём позже, а именно 17 января, появятся материалы, иллюстрирующие уровень производительности моделей с ценниками выше MSRP, а также состоится запуск продукта в продажу.

Эмбарго на публикацию статей, демонстрирующих быстродействие GeForce RTX 4070 Ti SUPER с рекомендованной ценой, будет отменено 23 января, а с ценниками сверх MSRP — 24 января, в этот же день новинки появятся на полках магазинов.

Наконец, в конце первого месяца следующего года произойдёт дебют GeForce RTX 4080 SUPER: 30 января появятся обзоры моделей с MSRP, а на 31 января запланирован старт для продаж и публикаций материалов, посвящённых экземплярам с ценником, превышающим рекомендованный.

Источник изображений: VideoCardz

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Кроме того, в ближайшее время, а именно в первом квартале следующего года, NVIDIA должна представить ещё парочку новых моделей — GeForce RTX 4090D с урезанными характеристиками, предназначенную для рынка Китая, а также GeForce RTX 3060 6 Гбайт, которая, как ожидается, получит сравнительно приятный ценник.