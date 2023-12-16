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Циркулировавшие несколько недель подряд по сети слухи касательно неумолимо надвигающегося появления пред взором широкой компьютерной общественности новых моделей игровых видеокарт NVIDIA, принадлежащих к серии GeForce RTX 40 SUPER, находят своё подтверждение на страницах ресурса VideoCardz, опубликовавшего список всех дат, приуроченных к тем или иным событиям, касающимся запуска новинок «зелёной команды».
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По информации источника, анонс трёх новых моделей серии GeForce RTX 40 SUPER, а именно GeForce RTX 4080 SUPER, RTX 4070 Ti SUPER и RTX 4070 SUPER состоится в одно и то же время — 8 января в рамках международной выставки CES 2024. В этот же день падёт и запрет на публикацию фото- и видеоматериалов, демонстрирующих процесс распаковки GeForce RTX 4070 SUPER.
Обзоры, посвящённые изучению возможностей RTX 4070 SUPER по рекомендованной стоимости, станут доступны для пользователей 16 января, днём позже, а именно 17 января, появятся материалы, иллюстрирующие уровень производительности моделей с ценниками выше MSRP, а также состоится запуск продукта в продажу.
Эмбарго на публикацию статей, демонстрирующих быстродействие GeForce RTX 4070 Ti SUPER с рекомендованной ценой, будет отменено 23 января, а с ценниками сверх MSRP — 24 января, в этот же день новинки появятся на полках магазинов.
Наконец, в конце первого месяца следующего года произойдёт дебют GeForce RTX 4080 SUPER: 30 января появятся обзоры моделей с MSRP, а на 31 января запланирован старт для продаж и публикаций материалов, посвящённых экземплярам с ценником, превышающим рекомендованный.
Источник изображений: VideoCardz
Кроме того, в ближайшее время, а именно в первом квартале следующего года, NVIDIA должна представить ещё парочку новых моделей — GeForce RTX 4090D с урезанными характеристиками, предназначенную для рынка Китая, а также GeForce RTX 3060 6 Гбайт, которая, как ожидается, получит сравнительно приятный ценник.