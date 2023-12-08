Новинка будет отличаться скромным уровнем энергопотребления.

Несколько дней назад в сети появилась информация о скором выходе новой модификации GeForce RTX 3050 с 6 Гбайт видеопамяти «на борту», а сегодня в распоряжении ресурса BenchLife оказались данные, проливающие свет на предполагаемый ценник предстоящей новинки.

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Источник изображения: Tom's Hardware, NVIDIA

Стоит напомнить, что выход GeForce RTX 3050 с урезанным видеобуфером связывают с нежеланием NVIDIA иметь какой-либо намёк на конкуренцию для не слишком успешной GeForce RTX 4060. При этом «полноценная» RTX 3050 8 Гбайт будет снята с производства и постепенно исчезнет с полок магазинов по мере исчерпания запасов.

По информации источника, стоимость GeForce RTX 3050 6 Гбайт может составить от 179 до 189 долларов США, что значительно меньше стартового ценника RTX 3050 8 Гбайт в 250 долларов США.

Также отмечается, что новая модификация будет характеризоваться ощутимо меньшим значением TGP, составляющим всего 75 Вт (против 130 Вт у стандартной вариации), что позволит выпускать модели без коннектора дополнительного питания.

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Ожидается, что GeForce RTX 3050 будет представлена на суд широкой компьютерной общественности уже через несколько недель, а именно в январе следующего года.