NVIDIA приходится изобретать новые способы, чтобы обойти ограничения.

В связи с очередными экспортными ограничениями со стороны США, вступившими в силу несколько недель назад и поставившими «под удар» поставки в Китай не только ускорителей вычислений NVIDIA, но и флагмана игровой линейки в лице GeForce RTX 4090, «зелёной команде» приходится в очередной раз урезать характеристики своих продуктов, предназначенных для китайского рынка, чтобы не выйти за рамки, установленные американским правительством.

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Источник изображения: VideoCardz

Как сообщает ресурс VideoCardz со ссылкой на материал сайта Benchlife, специальная версия игровой видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4090 с припиской «D» (что означает «Dragon»), посвящённая символу предстоящего года дракона, будет основана на графическом процессоре AD102-250 с меньшим по сравнению со «стандартной» версией количеством ядер.

Кроме того, модель для китайского рынка в лучшем случае будет иметь весьма ограниченные возможности оверклокинга, а при худшем исходе вопрос разгона GeForce RTX 4090D будет и вовсе закрыт — его попросту заблокируют. Источник отмечает, что это связано с имеющимися ограничениями, запрещающими превышать планку в 4800 TOPS, дабы не повлечь на себя гнев со стороны американского правительства.

Максимальный уровень энергопотребления модификации также будет слегка снижен, достигая предела в 425 Вт. При этом пока не ясно, можно ли будет собственноручно повышать лимит, либо NVIDIA исключит и эту возможность.

Стоит отметить, что подсистема памяти GeForce RTX 4090D останется без изменений, то есть геймер сможет рассчитывать на 24 Гбайт видеопамяти типа GDDR6X при 384-битной шине, а базовая частота GPU и вовсе будет выше по сравнению со «стандартным» вариантом, достигая значения в 2280 МГц, в то время как максимальная будет аналогичной — всё те же 2520 МГц.

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Вполне возможно, что «зелёной команде» не стоило бы использовать бренд GeForce RTX 4090 в именовании модификации для Китая, учитывая её урезанные возможности, однако в любом случае это пока что наиболее производительная видеокарта на китайском рынке, поставляемая по официальным каналам.