Лэптопы оснащаются процессорами Intel Core Ultra 100H.

На фоне приближающегося дебюта мобильных процессоров Intel семейства Meteor Lake производители ноутбуков пытаются заинтересовать потенциальных клиентов, рассказывая о преимуществах своих продуктов с новым поколением CPU «на борту»: как информирует общественность ресурс Wccftech, компания Lenovo поведала о сильных сторонах своих будущих ноутбуков с процессорами Core Ultra 100H.

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Источник изображения: VideoCardz

Lenovo отмечает, что специалисты компании неплохо поработали над подсистемой памяти предстоящих лэптопов серии Yoga Pro, оптимизировав её для работы в режиме LPDDR5-7467, в то время как ряд других производителей ограничились стандартным LPDDR5-6400.

Система охлаждения ноутбуков Lenovo Yoga Pro, снабжённых процессорами Intel семейства Meteor Lake, наделена парой медных тепловых трубок, отводящих тепло от CPU и памяти, и аналогичным количеством вентиляторов.

Исходя из результатов тестов, проведенных специалистами компании, благодаря более «скоростной» памяти удалось добиться ощутимого повышения производительности: так, в играх (DOTA 2 и Shadow of the Tomb Raider) и тестовом пакете 3DMark уровень быстродействия повысился на 9 %, в задачах, связанных с использованием ИИ, увеличился на 11 %, а в офисных приложениях — на целых 27 %.

Кроме того, Lenovo продемонстрировала механизм работы встроенной функции SAGV, доступной в меню BIOS и в случае активации динамически настраивающей частоты памяти в зависимости от типа нагрузки, что положительным образом сказывается на времени автономной работы ноутбука: например, при просмотре видео задействуется режиме LPDDR5-3200, а для рабочих приложений — LPDDR5-5600.

Источник изображений: Wccftech, Lenovo

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Ожидается, что на полках магазинов ноутбуки Lenovo серии Yoga Pro с процессорами Intel Core Ultra 100H появятся в начале следующего года.