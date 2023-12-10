Как минимум дух новой части игры передать удалось.

На волне недавнего выхода дебютного видеоролика, продемонстрировавшего широкой компьютерной общественности мир и персонажей GTA VI, разного рода специалисты и энтузиасты принялись скрупулёзно изучать, что же было показано в трейлере, попутно публикуя свои собственные труды: так, YouTube-канал GTA BELGIUM обнародовал своё собственное видео по мотивам тайтла, сообщает ресурс Wccftech.

реклама

Источник изображения: Wccftech

В видеоролике специалисты сделали попытку воспроизвести трейлер GTA VI, используя для этого старую добрую GTA V: впрочем, если дух новой части игры воссоздать удалось, в том числе благодаря треку из оригинального ролика, то видеоряд вряд ли похож на первоисточник.





Как бы то ни было, старания энтузиастов весьма похвальны, тем более, что продемонстрированные в трейлере кадры показали, насколько в визуальном плане GTA VI отличается от предшественницы — даже находясь на ранней стадии разработки графика следующей части игры на голову выше.

Чуть ранее эксперты изучили дебютный видеоролик GTA VI, отметив визуальную составляющую игры, а также рассказав о нюансах применения в тайтле трассировки лучей.

рекомендации 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Ожидается, что новая часть игры выйдет на консолях в 2025 году, причём некоторые аналитики предрекают, что релиз тайтла несколько задержится. К сожалению, о дебюте GTA VI на ПК пока что ничего не известно.