Специалисты не видят признаков, указывающих на достаточную степень готовности игры.

Очередная часть популярной серии игр Grand Theft Auto с порядковым номером «6» продолжает будоражить умы не только рядовых пользователей, но и специалистов в тех или иных сферах, однако некоторые результаты их изысканий могут несколько расстроить компьютерное сообщество: как сообщает ресурс Wccftech, аналитики американского финансового конгломерата Bank of America опубликовали неутешительные прогнозы касательно даты релиза GTA 6.

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Источник изображения: Wccftech

Проанализировав дебютный ролик игры, специалисты пришли к выводу, что приложение ещё весьма «сырое», что указывает на весьма большое количество работы, с которым ещё предстоит справиться разработчикам: по словам аналитиков, в трейлере не удалось обнаружить элементов, указывающих на то, что игра находится хотя бы на стадии альфа-тестирования. Недостатком исследователи посчитали и отсутствие информации о выходе версии для ПК в том же году, что и релиз для консолей.

В конечном итоге специалисты пришли к выводу, что GTA 6 не увидит свет как минимум до конца 2025 года, несмотря на то, что компания Take-Two Interactive, являющаяся издателем игры, намекает на выход новой части серии не позднее марта 2025 года.

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Остаётся надеяться, что прогнозы аналитиков не сбудутся, и разработчики успеют подготовить GTA 6 в оговоренные сроки, не забыв и про обладателей ПК.