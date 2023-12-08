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AMD работает над усовершенствованием логотипов своих процессоров, чтобы облегчить выбор покупателю
Повышение информированности пользователя идёт только на пользу компании.

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Недавний материал Intel, в резкой форме поднимающий вопрос недостатков в схеме именования процессоров AMD, похоже, нашёл отклик со стороны «красной команды»: как сообщает сайт Wccftech, в своём разговоре с представителями ресурса PCWorld глава OEM-подразделения AMD Джейсон Банта (Jason Banta) рассказал об усовершенствовании брендинга продуктов компании.

По словам представителя AMD, логотипы новейших гибридных процессоров Ryzen 8040, относящихся к семейству Hawk Point и оснащённых специализированными XDNA-блоками, ускоряющими процесс выполнения задач, связанных с искусственным интеллектом, будут разработаны таким образом, чтобы не вызывать вопросов у потенциального покупателя, тем самым облегчив процесс выбора той или иной модели.

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Стоит отметить, что ряд новых моделей AMD не обладает «продвинутыми» ИИ-функциями, что и будет отражено на логотипе — процессоры с блоками XDNA получат приписку «Ryzen AI».

Источник изображений: Wccftech, AMD

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Хотя схема именования процессоров AMD имеет некоторые «шероховатости», компания работает над устранением недочётов, стараясь «облегчить жизнь» покупателям, выпуская специальные наклейки и разрабатывая новые логотипы, указывающие на принадлежность продукта к той или иной архитектуре.

#amd
Источник: wccftech.com
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