Борьба за «место под солнцем» продолжается.

Похоже, формальное «перемирие» между Intel и AMD, длившееся несколько лет, вновь было нарушено: как сообщает ресурс VideoCardz, «синяя команда» решила «раскрыть глаза» рядовым пользователям, выпустив памятку с несколькими «истинами», которые, по мнению компании, должны пролить свет на некоторые «уловки» AMD.

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Прежде всего, в маркетинговом материале Intel отмечается, что «красная команда» использует не слишком прозрачную схему именования для своих процессоров, в результате чего в серии Ryzen 7000 присутствуют представители разных микроархитектур — примером послужил мобильный процессор Ryzen 5 7520U на базе Zen 2, которая впервые увидела свет в далёком 2019 году.

Действительно, данная стратегия AMD далека от идеала, однако компания постаралась дать разъяснения касательно иерархии своих продуктов, добавляя в именования процессоров цифры, указывающие на их принадлежность к той или иной микроархитектуре: например, цифра «2» на третьей позиции имени модели показывает, что CPU является представителем Zen 2. Мало того, у Intel также хватает подобных моментов, вызывающих недоумение у компьютерного сообщества.

Вторая «истина» дополняет первую, отмечая, что AMD использует старые микроархитектуры для процессоров новых серий, запутывая «доверчивых» пользователей, что отчасти не лишено смысла — покупателю придётся скачать памятку «красной команды», чтобы не растеряться при выборе модели «красной команды» и не приобрести CPU на основе устаревшей микроархитектуры с меньшим уровнем производительности.

Третья «истина» от Intel является типично маркетинговой, напоминая пользователю о важности новых технологий и рассказывая о преимуществах продуктов компании.

На «сладкое» Intel оставила утверждение о том, что не все ядра «одинаково полезны», вероятно, намекая на P- и E-ядра, но сама попала в свой же капкан — действительно, AMD также разрабатывает и внедряет процессоры с производительными и эффективными ядрами, однако, в отличие от конкурентов, использует одну и ту же архитектуру для ядер разных типов, в то время как гетерогенная структура процессоров Intel не раз вызывала раздражение у пользователей в связи с не слишком эффективной работой планировщика задач.

Источник изображений: Intel

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Таким образом, «зерно правды» в материалах Intel есть, однако в попытках найти изъяны у конкурента можно не заметить своих недостатков, что, возможно, приведёт к негативной реакции со стороны сообщества.