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Компактная система Minisforum с процессором Core i9-13900HX и матплатой на базе HM770 оценена в $559
Заманчивая стоимость при учёте оснащения новинки.

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Minisforum продолжает радовать любителей ПК, на сей раз представив очередное компактное решение, включающее в себя материнскую плату форм-фактора Mini-ITX с топовым мобильным процессором Intel Core 13-го поколения, информирует общественность ресурс VideoCardz.

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Исходя из представленной информации, компактная система AR900i от Minisforum оснащается системной платой на базе чипсета Intel HM770 с установленным на ней мобильным процессором Intel Core i9-13900HX, наделённым 24 ядрами (8P+16E)/32 потоками с максимальной частотой до 5.4 ГГц, с уровнем TDP до 55 Вт.

Кроме того, продукт имеет штатный кулер, который, по заявлению производителя, способен отводить до 100 Вт тепла.

Новинка от Minisforum имеет в своём распоряжении два слота для установки модулей оперативной памяти SODIMM типа DDR5-5200 общим объёмом до 96 Гбайт, четыре разъёма, предназначенных для твердотельных накопителей, два из которых, находящиеся на верхней стороне, охлаждаются отдельными радиаторами с вентиляторами, а также полноценный слот PCIe 5.0 x16, что весьма порадует геймеров.

Источник изображений: VideoCardz, Minisforum

Помимо этого, система наделена 2.5-гигабитным Ethernet-портом, одним разъёмом HDMI 2.0, USB Type-C и DisplayPort 1.4, а также рядом других портов.

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Что касается стоимости AR900i, то в официальном магазине Minisforum новинка оценена в $559, что является достаточно заманчивым предложением, учитывая её оснащение.

#intel #minisforum #core i9-13900hx
Источник: videocardz.com
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