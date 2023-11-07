О конкретных изменениях, которые приносит свежая прошивка, не говорится.

Производители материнских плат продолжают работать над программным обеспечением своих продуктов, выпуская свежие версии прошивок, добавляющих поддержку для новых устройств и улучающих работоспособность уже представленных на рынке: на сей раз отличились специалисты ASUS, явившие на суд широкой компьютерной общественности новую версию BIOS на базе AGESA 1.1.0.0, сообщает ресурс Wccftech.

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Источник изображения: ASUS

Так, оверклокер SAFEDISK, входящий в команду ASUS, обнародовал на официальном форуме компании ссылки на скачивание свежей версии прошивки для десяти материнских плат серий ROG Crosshair, Strix, TUF Gaming и ProArt, основанных на наборе системной логики X670E.

К сожалению, какими-либо подробностями касательно изменений и улучшений, которые содержит в себе новый BIOS, энтузиаст не поделился, однако, по мнению специалистов источника, свежая прошивка несёт в себе поддержку для процессоров AMD Ryzen 7000G и повышенную стабильность.

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Стоит отметить, что обновление прошивки представлено в статусе «beta», поэтому при отсутствии каких-либо проблем с текущей версией BIOS обновляться не рекомендуется, дождавшись финального релиза, а также официального списка изменений.