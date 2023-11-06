Впрочем, в разрезе выручки уже NVIDIA находится на первом месте.

Начало очередной недели приносит компьютерному сообществу свежую порцию информации касательно объёмов продаж графических адаптеров в крупном немецком магазине Mindfactory за прошлые семь дней, которой делится энтузиаст под ником TechEpiphany.

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Источник изображения: Notebookcheck, Deskdecode

Согласно представленным данным, дела у AMD в немецкой рознице по-прежнему идут весьма неплохо: хотя за последнюю неделю в разрезе объёмов продаж NVIDIA и отвоевала у своих оппонентов пару процентов, «красная команда» всё так же лидирует — на её долю приходится 52.96 %, в то время как «зелёные» довольствуются 46.41 %. Результаты Intel и вовсе весьма скромны — всего 0.63 %.

Впрочем, хоть «красная команда» и может похвастаться бо́льшим количеством реализованных экземпляров, значение выручки у NVIDIA всё же больше и достигает 52.27 %, у AMD же — 47.56 %, а у Intel – 0.17 %.

Наиболее популярной среди немецких геймеров за последнюю неделю стала Radeon RX 7800 XT, разошедшаяся «тиражом» в 720 единиц, на втором месте с результатом в 510 штук оказалась GeForce RTX 4070, а замыкает тройку лидеров Radeon RX 7900 XTX (350 экземпляров).

Источник изображений: X (Twitter), TechEpiphany

Что касается непосредственно наиболее продаваемых моделей, то пальму первенства захватывает MSI GeForce RTX 3060 VENTUS 2X OC, на второй позиции очутилась PowerColor Hellhound AMD Radeon RX 7800 XT, а на третьей — Gigabyte GeForce RTX 4070 WINDFORCE OC.

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Судя по всему, в ближайшие несколько недель ситуация вряд ли изменится, а вот в начале следующего года NVIDIA может попытаться вырваться вперёд, представив свои обновлённые модели серии GeForce RTX 40 SUPER.