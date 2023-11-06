Геймерам придётся немного подождать.

В ближайшие несколько недель, похоже, рынок графических адаптеров ждёт некоторое затишье, а вот в начале следующего года NVIDIA может весьма порадовать геймеров, представив свою обновлённую линейку видеокарт серии GeForce RTX 40, которые получат приписку «SUPER», по крайней мере об этом говорит известный инсайдер kopite7kimi, информирует общественность ресурс VideoCardz.

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Источник изображения: Wccftech

По данным инсайдера, анонс игровых видеоадаптеров GeForce RTX 40 SUPER состоится в рамках популярного среди компьютерного сообщества мероприятия CES, которое примет гостей и представителей компаний в начале следующего года в Лас-Вегасе.

Источник изображения: X (Twitter), kopite7kimi

Ожидается, что линейка графических адаптеров NVIDIA расширится тремя моделями: исходя из имеющейся информации, GeForce RTX 4080 SUPER будет основана на чипе AD103 с 10240 ядрами CUDA «на борту» и обзаведётся 16 Гбайт видеопамяти типа GDDR6X с 256-битной шиной при уровне TBP в 320 Вт, GeForce RTX 4070 Ti SUPER получит GPU AD102 или AD103, оснащённый 8448 CUDA-ядрами, и 16 Гбайт памяти GDDR6X при шине в 256 бит и TBP в 285 Вт, а GeForce RTX 4070 SUPER сможет похвастаться графическим процессором AD103 либо AD104 с 7168 ядрами и видеобуфером в 12 Гбайт (GDDR6X) с шириной шины в 192 бит при уровне энергопотребления в 220 Вт.

Источник изображения: VideoCardz

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Пока не совсем ясно, ознаменует ли представление моделей серии GeForce RTX 40 SUPER на CES 2024 их последующее появление на полках магазинов, либо геймерам придётся запастись терпением и ждать ещё несколько недель.