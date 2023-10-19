Кроме того, новинка обошла своего предшественника в виде Core i5-13600

Пока компьютерное сообщество обсуждает технические характеристики, ценники и возможности дебютировавших не так давно настольных процессоров Intel Core 14-го поколения с индексом «K», представители Raptor Lake-S Refresh с заблокированным множителем лишь ждут своего часа.

Однако уже сейчас некоторые данные, иллюстрирующие возможности предстоящих новинок, всё же «просачиваются» в сеть: так, чуть ранее стали известны достижения Core i3-14100 и Core i5-14400 в популярном бенчмарке Geekbench 6, а уже сейчас, благодаря сообщению Twitter-бота BenchLeaks, компьютерное сообщество может ознакомиться с уровнем производительности ещё одной новой модели в этом же тестовом пакете.

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Источник изображения: Wccftech

Исходя из записей в базе данных Geekbench 6, десктопный процессор Intel Core i5-14600, наделённый 14 ядрами (6P+8E)/20 потоками, работающими на частотах 2.7/5.2 ГГц в базовом/турборежиме, в паре с системной платой Z790 Taichi производства ASRock и модулями оперативной памяти DDR5-5600 в однопоточной/многопоточной дисциплинах продемонстрировал результат в 2785/16110 баллов, что помогло ему превзойти 8-поточный 16-ядерный AMD Ryzen 7 7800X3D в среднем на 2.7/6.0 %.

Источник изображения: Geekbench

На фоне своего предшественника в виде 14-ядерного 20-поточного Core i5-13600 с частотной формулой 2.7/5.0 ГГц представитель Raptor Lake-S Refresh также продемонстрировал своё неоспоримое преимущество, в однопотоке/многопотоке оказавшись впереди на 14.7/29.5 %.

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Стоит отметить, что всецело полагаться на результаты данных тестов не следует, однако материалы, всесторонне изучающие возможности предстоящих новинок, судя по всему, появятся ещё не скоро — исходя из имеющейся информации, модели Intel Core 14-го поколения с заблокированным множителем дебютируют лишь в начале следующего года.