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Энтузиаст приобрёл SSD-диск 990 Pro 4 Тбайт с PCIe 5.0 за $40, но он оказался весьма медленным
Специалист выяснил, что устройство контрафактное.

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Сравнительно низкие цены ряда товаров на китайских онлайн-площадках частенько привлекают доверчивых пользователей, мечтающих заполучить качественное и производительное устройство почти за бесценок, чем и пользуются недобросовестные продавцы.

Впрочем, иногда специалисты намеренно приобретают заведомо поддельные комплектующие, как и герой данного материала: как сообщает ресурс Tom's Hardware, пользователь Reddit под ником nukklear, порывшись в недрах AliExpress, обнаружил твердотельный накопитель с гордым названием «990 Pro» за $40 и тут же купил его во имя науки.

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Визуальный осмотр сего «чуда техники» выявил его весьма схожие черты с не так давно поступившим в продажу твердотельным накопителем Samsung 990 Pro 4 Тбайт — впрочем, непосредственно на самом устройстве принадлежность к южнокорейскому гиганту не указывается, а «зоркий глаз» оверклокера найдёт отличия в оформлении и шрифте.

Производителем SSD-диска выступает некая компания Delaihe Electronics CO TLTD с неработающим сайтом и фейковым QR-кодом. Само же устройство выпущено в Китае, в то время как настоящий Samsung 990 Pro производится в Южной Корее.

Модель контроллера, как и полагается для такого рода устройств, была намеренно стёрта, однако, к большому удивлению специалистов, на печатной плате SSD-диска искомая информация была продублирована: в твердотельном накопителе применяется контроллер Realtek RTS5765DL четырёхлетней «выдержки» с отсутствием DRAM-буфера, поддержкой интерфейса PCIe 3.0 и скоростью до 1.2 Гбайт/c. Что касается применяемых чипов NAND-памяти, то их маркировка, судя по всему, не соответствует действительности.

Учитывая упомянутые выше вводные, ни о какой заявленной производителем данного SSD-диска поддержки PCIe 5.0 и скоростных показателях 10000/9520 Мбайт/c не может быть и речи: согласно результатам тестов с использованием внешнего корпуса Ugreen M.2, в бенчмарке CrystalDiskMark в задачах последовательного чтения/записи контрафактный 990 Pro продемонстрировал результат в 1000 и 628 Мбайт/c, а при копировании файла поначалу скорость составила 100 Мбайт/c с последующим снижением до 30 и даже 9-10 Мбайт/c.

Источник изображений: Reddit, nukklear

При дальнейших манипуляциях в RMPrepUSB накопитель попросту пропал, затем появился с другим названием, после чего и вовсе отказался определяться — похоже, это были его последние минуты работы.

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Что ж, результат оказался вполне закономерным и весьма наглядным — не стоит «клевать на наживку» в виде заманчивых цен, ведь в конечном итоге можно остаться ни с чем.

#990 pro
Источник: tomshardware.com
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