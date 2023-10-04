Пользователи могут приобрести как вариант с алюминиевым радиатором, так и экземпляр без наличия оного.

Компания Samsung сдержала своё слово, по многочисленным «заявкам» явив на суд широкой компьютерной общественности вариант SSD-диска 990 Pro с 4 Тбайт «на борту»: в начале октября новинка появилась в продаже, сообщает ресурс Tom's Hardware.

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Твердотельный накопитель Samsung 990 Pro 4 Тбайт основан на чипах памяти V-NAND со 176 слоями и фирменном контроллере компании, а также наделён буфером LPDDR4 объёмом в 4 Гбайт. Новинка снабжена интерфейсом PCIe 4.0 и достигает показателей в 7450 Мбайт/c и 6900 Мбайт/c в разрезе скорости линейного чтения и записи. Производительность в задачах случайного чтения/записи составляет 1400K/1550K IOPS. Для модели заявлен ресурс в 2400 TBW.

Стоимость стандартного экземпляра Samsung 990 Pro объёмом 4 Тбайт составляет $345, в то время как за вариант, снабжённый алюминиевым радиатором, просят на $10 больше.

Источник изображений: Amazon

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Несмотря на то, что ряд производителей представил модели SSD-дисков с PCIe 5.0, характеризующиеся более внушительными скоростными показателями, обладатели систем, не снабжённых новой версией интерфейса, и пользователи, считающие данное нововведение излишеством, не приносящим практической пользы, смогут по достоинству оценить Samsung 990 Pro.