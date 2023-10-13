Новинка может заинтересовать экономных геймеров.

Игровая видеокарта Radeon RX 6750 GRE, о которой заговорили ещё пару месяцев назад, наконец-то добралась до полок магазинов: так, буквально несколько часов назад о своей готовности к дебюту новинки сообщила Gigabyte, а уже сейчас, играя на опережение, MSI рапортует о старте продаж RX 6750 GRE в составе готовых геймерских систем, информирует общественность ресурс VideoCardz.

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Специалисты ITHome решили побольше разузнать о возможностях Radeon RX 6750 GRE и обратились в службу поддержки MSI, которая поведала, что по уровню производительности новинка будет весьма схожа с GeForce RTX 4060 Ti. К сожалению, результатов тестов новой модели, которые бы подтвердили данную информацию, предоставлено не было.

Окутаны тайной и технические характеристики видеоадаптера: известно лишь, что новинка получит 12 Гбайт видеопамяти. Что касается конфигурации GPU, то, исходя из предположений источника, «сердцем» Radeon RX 6750 GRE может стать графический чип Navi 22 с 2304 ядрами.

О конкретных ценниках Radeon RX 6750 GRE пока что ничего не говорится, однако, изучив стоимость готовых ПК, в состав которых входит новая модель, и сравнив её с ценой аналогичных решений, снабжённых другими графическими адаптерами, можно отметить, что новинка будет лишь немногим дороже RTX 4060, но дешевле RX 6750 XT и RTX 4060 Ti.

Источник изображений: VideoCardz

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Если данные об уровне быстродействия и стоимости RX 6750 GRE подтвердят и другие источники, новинка может стать желанной покупкой для целого ряда бережливых геймеров.