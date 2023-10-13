Впрочем, решение всё же имеется.

Похоже, появившиеся несколько месяцев назад слухи о выпуске специальной версии Radeon RX 6750 с припиской «GRE», указывающей на специальную версию «Golden Rabbit Edition», посвящённую символу текущего года по китайскому календарю, вслед за вышедшей сравнительно недавно Radeon RX 7900 GRE, претворяются в реальность: как сообщает ресурс VideoCardz, компания Gigabyte уже готовится к выпуску двух новых моделей, принадлежащих к сериям EAGLE и GAMING.

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Стоит напомнить, что предыдущие «утечки» сулили выход Radeon RX 6750 GRE с 10 Гбайт «на борту», объясняя это тем, что новинка будет основана на майнерской модели со 160-битным интерфейсом и сравнительно низким значением TGP.

Впрочем, китайское подразделение Gigabyte опровергает прошлые слухи, заявляя, что игровая видеокарта Radeon RX 6750 GRE обзаведётся 12 Гбайт видеопамяти, что намекает на 192-битную шину.

При этом остальные характеристики предстоящей новинки пока что держатся в секрете, однако источник предполагает, что Radeon RX 6750 GRE могла бы быть основана на графическом процессоре Navi 22 на базе микроархитектуры RDNA 2 с 2304 потоковыми процессорами «на борту».

Источник изображений: VideoCardz, Gigabyte China

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Согласно представленной информации, новинка появится в продаже уже через несколько дней, а именно 18 октября. К сожалению, заполучить её будет не так-то и просто: предполагается, что в рознице Radeon RX 6750 GRE появится лишь в Китае. Впрочем, приобрести желанную модель можно будет в составе готового ПК или по неофициальным каналам.