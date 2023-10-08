Samsung пророчит рост спроса на модули ОЗУ нового стандарта и наращивает объёмы производства.

Хотя платформа Intel LGA 1700 до сих пор поддерживает модули оперативной памяти типа DDR4, время данного стандарта постепенно уходит: грядущие процессоры семейства Raptor Lake-S Refresh станут последними представителями былой эпохи, уступив место моделям Arrow Lake-S, которые получат поддержку только DDR5, присоединившись к CPU Ryzen 7000 и Ryzen 8000.

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Источник изображения: Samsung

В серверном сегменте наблюдается похожая тенденция, что намекает на предстоящие изменения: как сообщает ресурс Wccftech со ссылкой на материал Taiwan Economic Daily, специалисты Samsung предрекают улучшение ситуации на рынке DRAM благодаря будущему росту темпов перехода на память типа DDR5.

По информации источника, компания наращивает объёмы выпуска микросхем управления питанием, используемых для модулей оперативной памяти DDR5, чтобы справиться с возросшим количеством клиентов в будущем — производитель считает, что уже через несколько месяцев спрос на новый стандарт памяти весьма возрастёт.

Стоит отметить, что гиганты рынка оперативной памяти в лице Samsung и SK hynix весьма сократили свои производственные мощности, однако только в разрезе DDR4, направив свои усилия на выпуск DDR5.

Кроме того, динамика цен на модули оперативной памяти внушает оптимизм: за последние несколько месяцев разрыв между стоимостью продуктов типа DDR5 и DDR4 неуклонно уменьшается, что становится катализатором перехода целого ряда пользователей на новый стандарт.

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Остаётся надеяться, что наращивание объёмов выпуска памяти DDR5 позволит производителям ещё больше снизить ценники модулей ОЗУ.