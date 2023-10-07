Грядёт новый раунд битвы между процессорными гигантами.

Пока широкое компьютерное сообщество обсуждает предстоящий дебют настольных процессоров Intel Core 14-го поколения, инсайдеры, глядящие далеко в будущее, не отказывают себе в удовольствии порадовать публику очередными откровениями, приоткрывающими завесу тайны над характеристиками моделей следующих поколений: как сообщает ресурс VideoCardz, специалист YouTube-канала Moore's Law Is Dead рассказал о ряде особенностей будущих новинок.

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Источник изображения: Wccftech

Согласно информации инсайдера, как и ожидалось, на смену представителям семейства Raptor Lake-S Refresh придут модели Arrow Lake-S (что ознаменует смену сокета с LGA 1700 на LGA 1851), которые получат аналогичную своим предшественникам конфигурацию в максимальном исполнении (8P+16E), за исключением некоторых особенностей: благодаря дезагрегированной структуре новинки обзаведутся ещё двумя E-ядрами с низким уровнем энергопотребления, которыми будет снабжаться SoC — подобное можно наблюдать и в продуктах семейства Meteor Lake, что в ряде случаев несёт в себе некоторые преимущества.

Во второй половине 2025 года, как утверждает инсайдер, Intel намерена представить «обновлённую» линейку Arrow Lake-S с припиской Refresh, которая будет характеризоваться увеличенным вдвое количеством «малых» ядер, в результате чего общее число ядер без учёта SoC возрастёт до 40 (8P+32E), благодаря чему уровень производительности новинок в многопотоке по сравнению с показателями CPU предшествующего поколения повысится на 30-50 %, что позволит успешно конкурировать с настольными процессорами AMD серии Ryzen 8000, которые получат до 8 производительных и 16 эффективных ядер.

Ещё одной неожиданностью, по словам источника, станет отсутствие технологии Hyper-Threading и её готовящейся замены в лице Rentable Units как для представителей Arrow Lake-S, так и для их «рефреша», в результате чего потенциальный 24-ядерный 48-поточный флагман серии Ryzen 8000 получит преимущество в данном аспекте.

Настольные процессоры Intel Nova Lake-S, которые, исходя из информации инсайдера, появятся не ранее второй половины 2026 года, наконец-то получат прибавку к числу «больших» ядер (16P+32E), 4 ядра SoC, а также поддержку Rentable Units, характеризуясь возросшим на 20-40 % по сравнению с Arrow Lake-S уровнем быстродействия.

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Стоит отметить, что представленные данные необходимо воспринимать с известной долей скептицизма, так как они не подтверждены официально и могут не соответствовать действительности либо подвергнуться изменениям в будущем.