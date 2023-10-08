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Процессоры Core 14-го поколения замечены в продаже в Азии — i9-14900KF ощутимо дороже i9-13900KF
Впрочем, цены могут быть предварительными.

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Готовясь к неумолимо приближающемуся дебюту настольных процессоров Intel Core 14-го поколения, некоторые онлайн-магазины заблаговременно пополняют свои прайс-листы моделями семейства Raptor Lake-S Refresh: так, несколько часов назад в сети появились данные, проливающие свет на ценники предстоящих новинок в испанской рознице, а сейчас эстафету принимает Азия, где, благодаря «зоркому глазу» энтузиаста momomo_us, были замечены шесть новых моделей «синей команды», информирует общественность ресурс Wccftech.

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Согласно представленному скриншоту, один из японских ритейлеров готов предложить сразу весь модельный ряд (известный на данный момент) Raptor Lake-S Refresh с разблокированным множителем: флагманские Core i9-14900K и Core i9-14900KF оценены в 131760 и 126960 иен (883 и 851 доллар США), предтоповые Core i7-14700K и Core i7-14700KF предлагаются за 95760 и 90960 иен (642 и 610 долларов США), а стоимость Core i5-14600K и Core i5-14600KF составляет 71760 и 66960 иен (481 и 449 долларов США). Стоит учесть, что все цены приведены с учётом НДС.

Источник изображений: X (Twitter), momomo_us

К сожалению, сравнить ценники моделей Core 14-го поколения с их предшественниками имеется возможность лишь для одной пары: так, Core i9-14900KF оказался дороже Core i9-13900KF на 42 %. Учитывая, что в прошлых «утечках» столь огромного разрыва не наблюдалось, можно предположить, что в обозримом будущем цены в японской рознице будут подвергнуты корректировке.

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Официально же в продажу первые представители Raptor Lake-S Refresh поступят уже через несколько дней, а именно 17 октября.

#intel #raptor lake-s refresh
Источник: wccftech.com
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